Kadıköy'de büyüleyici anlar

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon’u ağırladı.

KADIKÖY'DE EŞSİZ DESTEK

Dev randevu öncesinde Chobani Stadı'nı tıklım tıklım dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına dev bir destek gösterdi. Fenerbahçeli futbolcuların sahaya ayak bastığı anlarda stadyumun dört bir yanında patlatılan konfetiler, Kadıköy’de muhteşem bir görsel şölen oluşturdu. Taraftarlar, tezahüratlarıyla stadyumu karnaval alanına çevirerek Şampiyonlar Ligi heyecanını zirveye taşıdı. Tribünlerdeki bu muhteşem destek, temsilcimizin zorlu maç öncesindeki en büyük gücü oldu.

İşte o anlar: