Sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelen Sahipsizler, etkileyici fragmanları ve derinlikli öyküsüyle izleyicilerin odağında yer almayı sürdürüyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana adından sıkça söz ettiren yapım, güçlü senaryosu ve yoğun duygusal atmosferiyle geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini toplamayı başardı. Peki, Sahipsizler günü mü değişti, Sahipsizler hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor?

SAHİPSİZLER'İN HİKAYESİ

Anne ve babalarının ani ölümüyle yaşamları altüst olan altı kardeşin hikayesini merkezine alan Sahipsizler, aile bağlarının gücünü ön plana çıkarıyor. Azize, Cemo ve Zeliha; küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem anne-baba hem de siper olmaya çalışıyor.

Mardin'de doğan masum bir aşk hikayesinin gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini şekillendiriyor. Dizi, sevgi ve bağlılığın tüm zorluklara rağmen nasıl ayakta kalabileceğini derin bir dramatik anlatımla sunuyor. Hem duygusal hem de umut dolu atmosferiyle izleyiciye dokunan sahneler içeriyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Sahipsizler dizisi bu hafta yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. 12 Kasım Çarşamba akşamı dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak; izleyiciler, geçmiş bölümlerden seçilen özel sahneleri yeniden izleme fırsatı bulacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışmıştır. Devran, Aras'ın kurduğu oyuna düşer ve İlyas ile Çavuş'un aşiretin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıklarını sanarak harekete geçer. Ancak bu kez yalnız değildir; Yavuz, intikam planını devreye alır ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini öğrenir ve karaciğer nakli gerektiğini duyunca Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister. Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken; Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştırabilecek, Azize hakkında önemli bir bilgiye ulaşır.

STAR TV YAYIN AKIŞI