Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Sahipsizler CANLI izle! 18 Aralık Çarşamba Star TV Sahipsizler 6. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayata tutunmak için çabalayan kardeşler, mücadelelerini sürdürürken, yaşanan bazı tartışmalar her şeyi daha zorlu hale getirir. Yusuf, kardeşlere elinden gelen desteği verirken Cemo ile karşı karşıya gelir ve büyük bir kavgaya tutuşurlar. Herkesten uzakta bir hayatın içinden İstanbul'a savrulan kardeşler, anne ve babalarının onları aslında ne kadar büyük bir zorlukla baş başa bıraktığını her gün bir kez daha fark ederler. Azize'yi bulmak için dört bir yana haber salan Yavuz, hedefine çok yaklaşır. Cemo ise Yavuz'un kurduğu tuzağa adım adım ilerlediğinin farkında değildir.

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

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