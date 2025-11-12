Haberler

Sahipsizler 38. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

Sahipsizler 38. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?
Güncelleme:
Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkan Sahipsizler, etkileyici fragmanları ve derin hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor. Yayınlandığı günden bu yana gündemde kalmayı sürdüren dizi, güçlü senaryosu ve duygusal atmosferiyle seyircilerin beğenisini kazanıyor. Peki, merakla beklenen Sahipsizler 38. bölüm full HD ve tek parça olarak izlenebiliyor mu?

Bir gecede anne ve babalarını kaybeden altı kardeşin dramatik öyküsünü anlatan Sahipsizler, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) yaşam mücadelelerine odaklanıyor. Her biri kendi acısıyla yüzleşirken, aile bağlarının gücünü korumaya çalışan kardeşler, tüm zorluklara rağmen yeniden hayata tutunmaya çalışıyor. Peki, Sahipsizler 38. bölüm tek parça izleme bağlantısı paylaşıldı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sahte Hazar'ın ölümünün ardından ortalık karışır. Devran, Aras'ın oyununa gelip İlyas ve Çavuş'un aşiretin liderliğine göz diktiklerini düşünür ve harekete geçer. Ancak bu kez hedef yalnız o değildir: Yavuz, intikam planını devreye sokar ve Samet'i kaçırır. Öte yanda Firuze, Bahar'ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenir; Yusuf'tan yeniden Bahar'ın yanında olmasını ister. Devran ve Azize, Yavuz'un izini bulmak için seferber olurken, Aras ve Bade, Devran'ı köşeye sıkıştıracak Azize ile ilgili bir bilgiyi ele geçirir

Sahipsizler 38. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

SAHİPSİZLER'İN KONUSU

Anne ve babalarının ani ölümüyle altüst olan altı kardeşin yaşam mücadelesi, dizinin ana temasını oluşturuyor. Azize, Cemo ve Zeliha, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için hem ebeveyn hem de koruyucu rolünü üstleniyor.

Mardin'de başlayan masum bir aşkın gölgesi, İstanbul'un karmaşık düzeninde kardeşlerin kaderini belirliyor. Dizi, sevginin ve aile bağlarının her türlü zorluğa rağmen ayakta kalabileceğini gözler önüne seriyor. Dramla harmanlanmış güçlü bir hikâye üzerinden, izleyicilere hem umut hem de derin duygular yaşatıyor.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

Sahipsizler 38. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMÜ İZLE

Sahipsizler dizisinin tüm bölümleri, diziye ait resmi yayın platformları üzerinden yüksek çözünürlükte ve tek parça olarak izlenebiliyor. Yeni bölüm yayınlandığında izleyiciler, dizinin güncel gelişmelerine anında ulaşabiliyor.

title
