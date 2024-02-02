Şahane Hayatım Ece neden yok, ayrıldı mı? Ece Uslu Şahane Hayatım dizisinden neden ayrıldı?

Şahane Hayatım dizisine konuk olan başarılı oyuncu Ece Uslu, kadrodan ayrıldı. Seyirciler tarafından sevilen Şahene Hayatım dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Şahane Hayatım Ece neden yok, ayrıldı mı? Ece Uslu Şahane Hayatım dizisinden neden ayrıldı? Detaylar haberimizdedir…

ŞAHANE HAYATIM ECE NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Başarılı oyuncu Ece Uslu, Şahane Hayatım'ın dün yayınlanan bölümünde ekibe veda etti. Dizide Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Şebnem karakterinin akıl hocası olarak diziye katılan Uslu, performansı ve rolüyle izleyicilerden tam not almıştı. Instagram hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, "Ece Ağazade benim çok keyif aldığım bir karakter oldu. Sizler de çok sevdiniz biliyorum, aldığım yorumlarda gördüm hepsini. Tek bir kötü yorum yoktu. Ne mutlu! İzleyicilere, yorumlara, sahiplenişinize, gösterdiğiniz kocaman sevginize ve tabii ki FOX TV, Ay Yapım, Şahane Hayatım ekibine sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Yönetmenlerime ve tabii ki sette çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma. Hepiniz ayrı ayrı dünya tatlısıydınız ve harika geçen 4 bölüm çektik sizlerle. Harika projelerde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize kocaman sarılıyorum" dedi.

Oyuncunun diziye renk kattığını söyleyen birçok izleyici yapımcıya seslenerek Uslu'nun kadroda devam etmesi gerektiğini belirtti. Yorum yapan izleyiciler "Diziye can veriyordu, bence geri dönmeli" yorumunu yaptı.

ECE USLU ŞAHANE HAYATIM DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Uzun bir aranın ardından Şahane Hayatım dizisine konuk olan başarılı oyuncu Ece Uslu, kadrodan ayrıldı. Uslu'nun diziye veda etmemesi gerektiğini söyleyen birçok izleyici için geri dönmesi için çağrı yaparak "Diziye can veriyordu, geri dönmeli" dedi.