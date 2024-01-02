Şahane Hayatım bu hafta var mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman?

Şahane Hayatım dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Fox Tv kanalında yayınlanan Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Başrolünde Hilal Altınbilek, Onur Tuna ve Yiğit Özşener'in yer aldığı Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Şahane Hayatım bu hafta var mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NE?



Şebnemin geçmişini öğrenen Onur, Şebnem'i evden kovup banka hesaplarına el koyar. Şebnem ise beş parasız kalmış bir şekilde düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken Aysel'in kendisi hakkında yaptırdığı haberle iyice deliye döner. İzbandut ise gerçek kimliğini öğrendiği Şebnem ile yüzleşmeye hazırdır. Niyazi'nin cesedine ulaşan Mesut'un, katilin Şebnem olduğuna yönelik şüpheleri kuvvetlenir. Mesut, bir seçim yapmak zorunda kalırken, Şebnem ise düştüğü bu cendereden çıkmanın bir yolunu bulabilecek midir?

ŞAHANE HAYATIM BU HAFTA VAR MI?

Şahane Hayatım dizisi yılbaşı arasına girmesi sebebiyle bu hafta ekranlarda olmayacaktır.