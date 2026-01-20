Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?
Ağrı Gazi Mahallesi 2 No'lu Sağlık Ocağı'ndaki tuvalet düzeni, vatandaşların tepkisini çekti. Sağlık ocağında erkek ve kadın tuvaletlerinin yan yana ve üst kısmının açık olduğunu belirten vatandaş, duruma tepki gösterdi.
- Ağrı'daki Gazi Mahallesi 2 No'lu Sağlık Ocağı'nda erkek ve kadın tuvaletleri yan yana ve üst kısmı açık olarak yer alıyor.
- Tuvaletlerin üst tarafının açık olması mahremiyet sorunu yaratıyor.
- Vatandaşlar durumu Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirerek çözüm istiyor.
Ağrı'da bir sağlık ocağındaki tuvalet düzeni tartışma konusu oldu. Gazi Mahallesi 2 No'lu Sağlık Ocağı'nda erkek ve kadın tuvaletlerinin yan yana ve üst kısmının açık olduğunu belirten vatandaş, duruma tepki gösterdi.
ÜST TARAFI AÇIK
Sağlık ocağına gittiğini ve lavabonun yerini sorduğunu anlatan vatandaş, kendisine gösterilen alan karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Erkek ve kadın tuvaletlerinin aynı bölümde yer aldığını, üst tarafının ise açık olduğunu dile getiren vatandaş, bunun ciddi bir mahremiyet sorunu yarattığını söyledi.
Vatandaş, "Böyle bir manzara ile karşılaşmayı beklemiyorduk. Üst taraf açık. Oradan kendini bilmez biri diğer tarafa bakarsa kim ne cevap verecek?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE ÇAĞRI
Durumu kabul edilemez olarak nitelendiren vatandaş, Ağrı İl Sağlık Müdürü Esra Beşer'e seslenerek sağlık ocağındaki tuvalet düzenine çözüm bulunmasını istedi.