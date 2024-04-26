Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda 8 bin işçi alımının ardından 36 bin personel alımı gerçekleştirecek. 25 Nisan tarihli Resmi Gazete kararıyla 2024 yılı sonuna kadar istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı da açıklandı. Adaylar, alım yapılacak personellerin unvanları, branşları, sayıları ve öğrenim düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladılar. Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? İşte tüm merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIM BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzunu henüz yayınlamadı. Resmi Gazete'de yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla personel alımı yapılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımı başvuru kılavuzunu yayınlamasıyla birlikte özel ve genel başvuru şartları, son başvuru tarihi ve başvuru yöntemi gibi detaylar netlik kazanacak. Alım yapılacak illere göre dağılımın da Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu alımlar, sağlık hizmetlerinin daha geniş kapsamda ve etkin bir şekilde sunulmasını hedefleyerek, sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için henüz başvuru tarihi açıklanmış değil. Ancak, başvuru kılavuzunun paylaşılmasıyla birlikte başvuru tarihi netlik kazanacak.

Geçmiş alımlarda olduğu gibi, başvuru işlemlerinin ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz aracılığıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi ve 36 bin personel alımının ÖSYM üzerinden yapılması öngörülüyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek olan başvurular, adaylara eşit ve adil bir şekilde değerlendirilme olanağı sunacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımını belirledi. Karara göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip istihdam edilecek.

Bu istihdam edilecek personelin bir kısmı acil sağlık hizmetlerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde/toplum sağlığı merkezlerinde, sağlık evlerinde görev yapacakken, büyük bir çoğunluğu yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak. Alım yapılacak branşa ve kadroya göre özel ve genel şartlar belirlenecek. Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da KPSS puanının alım sürecinde önemli bir kriter olması bekleniyor. Önceki alımlarda olduğu gibi, ön lisans, ortaöğretim ve lisans mezunlarından KPSS puanı talep edilmişti ve bu yıl da benzer bir süreç izlenmesi bekleniyor.