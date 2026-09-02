Haberler

26 Bin 673 Sağlık Personeli Alımı İçin Gözler ÖSYM'de

26 Bin 673 Sağlık Personeli Alımı İçin Gözler ÖSYM'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alacak. 22 bin 983 uzman doktorun yer aldığı alım için başvurular, 2026 son çeyreğinde yayımlanması beklenen kılavuzla KPSS puanına göre mülakatsız yapılacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için gözler Ösym'nin ilan edeceği tercih kılavuzuna çevrildi. Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek adaylar, eleman temininde güçlük çekilen bölgeler için alınacak.

Ösym başvuru takvimi resmi olarak açıklanmadı. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçen yıl KPSS ile 47 bin hekim dışı personel alımı yaptıklarını belirterek, 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacaklarını ve 2026'nın sonunda bir alım öngördüklerini söyledi. Tercih kılavuzunun, 2026 yılının son çeyreğinde (Kasım-Aralık) yayımlanması bekleniyor.

Resmi Gazete kararındaki kadro dağılımında 22 bin 983 uzman doktor, 3 bin 652 doktor, 25 sağlık teknikeri, 9 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyen pozisyonu bulunuyor.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ilgili kadro için belirtilen lise, ön lisans veya lisans mezuniyetini taşımak, ilgili KPSS oturumundan geçerli puan almış olmak ve güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması öngörülüyor. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular, mülakatsız olarak KPSS puan üstünlüğüne göre ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü

Aldığı haber sonrası aracına koşup sökmeye başladı
Prens Harry’nin çocukları için İngiltere’de alarm! Velilere uyarı gitti

Prens Harry’nin çocukları için alarm verildi! Velilere uyarı mesajı
Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler

Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler
Meşhed'de hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hükümet yanlısı grubun arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dursun Özbek konuşurken Deniz Gül'ün yaptığı tepki çekti: Başkanın yanında hoş değil

Daha ilk günden yaptığı olay oldu! Yorum Galatasaray taraftarında
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?

Ne yapıyorsunuz beyler? Tepkiler çığ gibi
Acun Ilıcalı'dan tam 19 transfer! Şimdi Premier Lig düşünsün

Acun çıldırdı, şimdi Premier Lig düşünsün