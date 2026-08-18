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Antalya’da plajda tesettürlü kadınları görüntüleyip hakaret eden şahıslar hakkında soruşturma

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Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek’te bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyerek hakaret içerikli ifadeler kullanan şahısların sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyerek hakaret içerikli ifadeler kullanan şahısların sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Görüntüler üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, şahısların 14 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı ve paylaşımı yurt dışından yaptığını belirledi.

Belek'teki halk plajında çekildiği belirtilen görüntülerde, iki şahsın sahilde bulunan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü. Görüntülerde özellikle tesettürlü kadınlar hedef alınırken, kadınların giyim tercihleri üzerinden aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeler kullanıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, kişilerin özel hayatın gizliliğine ve kişilik haklarına yönelik ihlalde bulunduğunu belirterek tepki gösterdi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken sosyal medya hesabından paylaşan ve adının E.B. olduğu öğrenilen şahsın ve arkadaşının yakalanması için çalışma başlatan polis, şahısların 14 Ağustos'ta yurt dışına çıktığı ve paylaşımı yurt dışından yaptığını belirledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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