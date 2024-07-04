Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman hayatı ve biyografisi! Safiye Soyman kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Safiye Soyman merak konusu oldu. İşte Safiye Soyman hakkında merak edilen Safiye Soyman kimdir, Safiye Soyman hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Doğum: 3 Mart 1961 (63 yıl yaşında), Akpınar, Bolu, Türkiye

Eşi: Ziya Akaröz (e. 1974–1985)

İş ortağı: Faik Öztürk (1999–)

Çocukları: Ümran Erler, Harun Akaröz

Boy: 1,58 m

Evlilik: Ziya Akaröz; (e. 1974; b. 1985)

Safiye Soyman, Bolu'lu bir baba ve Kırşehir'li bir annenin kızı olarak 1961 yılında Ankara'da doğdu ve orada büyüdü. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

Safiye Soyman, 2000 yılından beri iş insanı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.