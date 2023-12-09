MHP'de Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yeni açıklamalarda bulundu. Saffet Sancaklı istifa mı etti? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne?

Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti. Yerel seçimlere ilişkin "Eğer bu dönem MHP'ye bir belediye verilmezse, seçim sürecinde Kocaeli'de beni göremezler" resti nedeniyle Sancaklı'nın MHP'den istifası istenmişti. Konuyla ilgili MHP lideri Bahçeli de "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" şeklinde Sancaklı'ya tepki göstermişti. Peki, Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne?

SAFFET SANCAKLI İSTİFA MI ETTİ?

Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

SAFFET SANCAKLI NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçimlerle ilgili çıkışı tartışmaları da beraberinde getirdi. MHP'ye Kocaeli'de belediye verilmezse saha çalışmalarına katılmayacağını söyleyen Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz" dedi.