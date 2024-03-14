Şadi Özdemir kimdir? CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı ise Şadi Özdemir. Şadi Özdemir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞADİ ÖZDEMİR KİMDİR?

1961 yılında Artvin'in Ardanuç ilçesinde doğdu. 1969 Yılında Bursa'ya taşındı. İlk ve Orta Öğrenimini Bursa Elmasbahçeler ilkokulu ve Yıldırım Beyazıd Lisesinde tamamladı. 1982 Yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Şadi Özdemir, evli ve bir çocuk babasıdır. İş yaşamına Bursa' da başlayan ve sürdüren Şadi Özdemir, Bilişim sektöründe faaliyet gösteren İlk şirketini 1986 yılında kurdu. Son yıllarda yaptığı ARGE çalışmaları ile, çok sayıda Ulusal ve Uluslararası ödüle sahip olan ve Belediyelere " Akıllı Kentler" alanında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım üreten LİTERA GRUP Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.