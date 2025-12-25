Haberler

Sadettin Saran'dan dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullanarak SMS gönderiyorlar

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest kalan Sadettin Saran ilginç bir paylaşımda bulundu. Saran, dolandırıcıların kendi adını kullanarak SMS'ler göndermeye başladığını, bunlara kesinlikle itibar edilmemesini isteyerek, "SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

SADETTİN SARAN SERBEST

Soruşturma çerçevesinde elde edilen ek deliller neticesinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınan Sadettin Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

DOLANDIRICILARIN SMS TUZAĞINA KARŞI SARAN'DAN UYARI

Saran serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dolandırıcıların kendi adını kullanarak SMS'ler atmaya başladığını söyleyen Saran, söz konusu SMS'lere itibar edilmemesini istedi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Saran sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Buldunuz ne olacak. 850 numaralara bile serbest herşey. Hiç bit yaptırım bile yok. Adamlar her dakika intetney. Yok hediye. Vs vs santralleri çalılıyor durmadan. İki satır kanun çıkmaz mı ya.. sorgusıznsuqlsizz 5 yıl. Bitti gitti.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

