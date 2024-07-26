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SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL || Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

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Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak seferlerinin iptal edilip edilmediği konusu merak konusu oldu. THY, AJET ve Pegasus'un sefer durumları araştırılıyor. Hangi seferlerin iptal edildiği aratılıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu. Peki, Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi?

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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