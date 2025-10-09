Haberler

Sabancı Üniversitesi kaç puanla alıyor? Sabancı Üniversitesine girebilmek için kaç sıralama yapmak gerekiyor?

Türkiye'nin yenilikçi ve prestijli vakıf üniversitelerinden Sabancı Üniversitesi, her yıl başarılı öğrencilerin hedefi oluyor. "Sabancı Üniversitesi kaç puanla alıyor?", "Sabancı'ya girebilmek için kaçıncı sırada olmak lazım?" gibi sorular ise adayların en çok merak ettiği konular arasında. Peki, Sabancı Üniversitesi kaç puanla alıyor?

Türkiye'nin öncü vakıf üniversitelerinden Sabancı Üniversitesi, sunduğu modern eğitim anlayışı ve güçlü akademik kadrosuyla her yıl binlerce öğrencinin gözdesi oluyor. "Sabancı Üniversitesi kaç puanla alıyor?" ve "Sabancı'ya girebilmek için hangi başarı sıralamasına sahip olmak gerekiyor?" gibi sorular, tercih dönemi yaklaşırken sıkça araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu)
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli)
  • Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli)
  • Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu)
  • Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) – 505,16194 – 14.265
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) – 539,99685 – 1.054
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) – 411,93967 – 93.146
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) – 430,16821 – 17.699
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) – 510,27549 – 672
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli) – 353,56755 – 165.439
  • Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) – 447,54876 – 9.372
  • Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) – 513,87173 – 524
  • Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) – 360,76177 – 144.799
