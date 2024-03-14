Şaban Çetin Çoklar kimdir? CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Çetin Çoklar kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı ise Şaban Çetin Çoklar. Şaban Çetin Çoklar nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR KİMDİR?

Şaban Çetin Çoklar, 1963 yılında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doğdu. Babasını 12 yaşında kaybeden Çoklar, eğitimine devam ederken çalışmaya başladı. Ticarete olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren belirginleşti. Eğitimini Orhangazi'de tamamladıktan sonra 1982 yılında girişimcilik yolculuğuna Gazete Dağıtım Baş Bayiliği'ni satın alarak başladı. Orhangazi'nin yanı sıra İznik ve Yenişehir gibi illerde ticari faaliyetlerde bulunurken çeşitli marka ve ürün gruplarının bölge distribütörlüğünü de üstlendi.

1995 yılında Orhangazi Sanayi ve Ticaret Odası (OTSO) Meclis Üyeliği'ne seçilen Çoklar, 2006 yılında OTSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Bu dönemde, halen kullanılmakta olan OTSO hizmet binası projesini hayata geçirdi. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da yöneticilik yapmıştır.

2014 yılından bu yana Orhangazi Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi olarak görev yapan Çoklar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Orhangazi Belediye Başkan Adayı olarak aday gösterildi. Evli ve iki çocuk babasıdır

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.