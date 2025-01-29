Şaban ayı, Hicri takvimin sekizinci ayı olup, "dağılmak" veya "ayrılmak" anlamına gelen "şa'b" kökünden türetilmiştir. Bu isim, Arap kabilelerinin bu ayda su aramak veya savaş hazırlıkları için dağıldıkları dönemlere atıfta bulunur. Şaban ayı ne zaman başlıyor 2025?

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam inancında Şaban ayı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) özel önem atfettiği bir zaman dilimidir. Hz. Aişe (r.a.)'nın rivayetine göre, Peygamberimiz bu ayda diğer aylara nazaran daha fazla oruç tutmuş ve ibadet etmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettiği bir aydır. Bu ayda ameller Allah'a arz olunur; ben de amellerimin oruçluyken arz olunmasını isterim."

Şaban ayının 15. gecesi, yani Berat Kandili, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. 2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Cumartesi gününe denk gelmektedir.

2025 yılında Şaban ayı, 31 Ocak Cuma günü başlayacak.

Bu gece, Müslümanlar için bağışlanma ve arınma vesilesi olarak kabul edilir ve ibadetlerle ihya edilir.

Şaban ayı, Ramazan ayına hazırlık süreci olarak da görülür. Bu dönemde Müslümanlar, oruç tutarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve çeşitli ibadetlerle manevi dünyalarını güçlendirirler. Ayrıca, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." duası da bu ayın önemini vurgular.

Şaban ayının faziletlerinden en iyi şekilde istifade edebilmek için şu ibadetlere ağırlık verilebilir:

• Nafile Oruçlar: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayında sıkça oruç tutmuştur. Müslümanlar da bu sünneti ihya etmek adına Pazartesi ve Perşembe günleri gibi nafile oruçlar tutabilirler.

• Kur'an-ı Kerim Tilaveti: Bu ayda Kur'an okumaya daha fazla zaman ayırmak, manevi atmosferi güçlendirecektir.

• Tevbe ve İstiğfar: Berat Kandili başta olmak üzere, Şaban ayı boyunca Allah'tan af dilemek ve günahlardan arınmak için dua ve zikirlerde bulunmak önemlidir.

• Sadaka ve Hayır İşleri : İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve hayır işlerinde bulunmak, bu ayın bereketinden faydalanmanın yollarındandır.

Şaban ayı, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve Ramazan'a hazırlık dönemidir. Bu mübarek ayı en verimli şekilde değerlendirmek, hem dünya hem de ahiret saadeti için büyük bir fırsattır.

Şaban ayı, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan ve Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen mübarek bir dönemdir. 2025 yılında Şaban ayı, 31 Ocak Cuma günü başlayacak.

Şaban ayı, Hicri takvimin sekizinci ayı olup, "dağılmak" veya "ayrılmak" anlamına gelen "şa'b" kökünden türetilmiştir. Bu isim, Arap kabilelerinin bu ayda su aramak veya savaş hazırlıkları için dağıldıkları dönemlere atıfta bulunur.

İslam inancında Şaban ayı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) özel önem atfettiği bir zaman dilimidir. Hz. Aişe (r.a.)'nın rivayetine göre, Peygamberimiz bu ayda diğer aylara nazaran daha fazla oruç tutmuş ve ibadet etmiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların gaflet ettiği bir aydır. Bu ayda ameller Allah'a arz olunur; ben de amellerimin oruçluyken arz olunmasını isterim."

Şaban ayının 15. gecesi, yani Berat Kandili, İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. 2025 yılında Berat Kandili, 13 Şubat Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Bu gece, Müslümanlar için bağışlanma ve arınma vesilesi olarak kabul edilir ve ibadetlerle ihya edilir.

Şaban ayı, Ramazan ayına hazırlık süreci olarak da görülür. Bu dönemde Müslümanlar, oruç tutarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve çeşitli ibadetlerle manevi dünyalarını güçlendirirler. Ayrıca, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." duası da bu ayın önemini vurgular.

Şaban ayının faziletlerinden en iyi şekilde istifade edebilmek için şu ibadetlere ağırlık verilebilir:

Nafile Oruçlar: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Şaban ayında sıkça oruç tutmuştur. Müslümanlar da bu sünneti ihya etmek adına Pazartesi ve Perşembe günleri gibi nafile oruçlar tutabilirler.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti: Bu ayda Kur'an okumaya daha fazla zaman ayırmak, manevi atmosferi güçlendirecektir.

Tevbe ve İstiğfar: Berat Kandili başta olmak üzere, Şaban ayı boyunca Allah'tan af dilemek ve günahlardan arınmak için dua ve zikirlerde bulunmak önemlidir.

Sadaka ve Hayır İşleri: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve hayır işlerinde bulunmak, bu ayın bereketinden faydalanmanın yollarındandır.

Şaban ayı, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve Ramazan'a hazırlık dönemidir. Bu mübarek ayı en verimli şekilde değerlendirmek, hem dünya hem de ahiret saadeti için büyük bir fırsattır.