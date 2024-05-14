Şaban Ataş'ın cesedi bulundu mu? Müge Anlı Şaban Ataş'a ne oldu, ne zaman kayboldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları Şaban Ataş'a 22 Mart tarihinden itibaren ulaşılamıyordu. Şaban Ataş'ın cesedi bulundu mu? Müge Anlı Şaban Ataş'a ne oldu, ne zaman kayboldu? Detaylar haberimizdedir…

ŞABAN ATAŞ'IN CESEDİ BULUNDU MU?

Muğla'da 50 gün önce kaybolan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Karabulut, cinayeti itiraf edip cesedin yerini söyledi. Ataş'ın cesedi boş bir arazide üzeri taşlarla örtülmüş şekilde bulundu. Karabulut'un jandarmadaki ifadesinde kahvaltıda kavga çıktığını söyleyerek, "Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü." dediği öğrenildi.

ŞABAN ATAŞ'A NE OLDU?

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi.

Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü." dediği iddia edildi. Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.