Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
Sabah 7'de karanlık havada işe gittiği anları sosyal medyada paylaşan vatandaşın, "İşe mi gidiyoruz, Allah'ın rahmetine mi belli değil." yorumu dikkat çekti.

Kış aylarında kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle sabahın erken saatlerinde zifiri karanlıkta yollara düşen çalışanlar, yaşadıkları zorluğu sosyal medyada mizahi bir dille paylaşıyor.

"İŞE Mİ GİDİYORUZ ALLAH'IN RAHMETİNE Mİ?"

Son olarak sabah 07.00'de işe giderken çektiği videoyu paylaşan bir vatandaşın, "İşe mi gidiyoruz, Allah'ın rahmetine mi belli değil" sözleri kısa sürede binlerce etkileşim alarak günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

çalışma saatleri kısalsın

Haber YorumlarıMars Jubiter:

işte Tarım işleri saat 03:00 arasi 04-00 işe gidiyorlar sabah kahvaltısı yok öğle yemeği yok saat 14:00 kadar hızlı bir şekilde Aralıksızca çalışıyor 5 dakika bille molla yok yemye bin tl sigortasiz işte burası Türkiye Adana Hatay o kadar zorki sosyetli insanlar bunu hiç bilmezler

Haber YorumlarıMars Jubiter:

işte Tarım işleri saat 03:00 arasi 04-00 işe gidiyorlar sabah kahvaltısı yok öğle yemeği yok saat 14:00 kadar hızlı bir şekilde Aralıksızca çalışıyor 5 dakika bille molla yok işte burası Türkiye Adana Hatay o kadar zorki sosyetli insanlar bunu hiç bilmezler

Haber YorumlarıBARBAROS:

Liyakatsizliğe dayalı düzeninin vatandaşlara olan etkilerinden biri budur. Gecenin karanlığında yola çıkan öğrenciler işçiler memurlar

