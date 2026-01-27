Haberler

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Güncelleme:
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde kurt sürüsünün saldırısına uğrayan sürüde yaklaşık 200 koyun telef olurken, büyük maddi kayıp yaşayan ailenin yaşadığı çaresizlik yürek burktu.

  • Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde kurt sürüsünün saldırısı sonucu Ali Canpolat'a ait yaklaşık 200 koyun telef oldu.
  • Köylüler, bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirtti.
  • Hayvancılıkla geçimini sağlayan Canpolat ailesi için bu kayıp ciddi bir ekonomik yıkım anlamına geliyor.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde meydana gelen olayda, kurt sürüsünün saldırısı sonucu Ali Canpolat'a ait yaklaşık 200 koyun telef oldu. Gece saatlerinde yaşandığı belirtilen saldırı, köyde büyük üzüntüye neden oldu.

GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR

Sabah saatlerinde sürüsünün büyük bölümünün telef olduğunu gören Canpolat ailesi, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile için bu kaybın ciddi bir ekonomik yıkım anlamına geldiği ifade edildi.

VATANDAŞLAR ÇARESİZ

Olayın ardından köylüler, bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ailenin yaşadığı acı ve çaresizlik ise çevredeki vatandaşların da yüreğini dağladı.

Olgun Kızıltepe
