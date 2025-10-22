Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye'de kış saati uygulamasına neden geçilmiyor?

Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu, her sonbahar yaklaşırken gündemde yerini alıyor. Ancak 2016 yılında alınan önemli bir karar, bu alışılmış uygulamayı kökten değiştirdi. Peki, Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Saatler ne zaman geri alınacak? Türkiye'de kış saati uygulamasına neden geçilmiyor? Detaylar haberimizde!

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusu her yıl sonbahar aylarında vatandaşlar tarafından merak edilir. Geleneksel olarak birçok ülkede uygulanan kış saati değişikliği, Türkiye'de 2016 yılından bu yana yürürlükte olan kararla tamamen kaldırılmıştır. Peki, saatler geri alınacak mı? 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulaması sona erdirildi ve Türkiye'de tüm yıl boyunca yaz saati uygulaması sürdürülüyor.

Bu kararla birlikte, sonbaharda saatlerin bir saat geri alınması uygulaması kaldırılmıştır. Saatlerin geri alınmaması sayesinde, özellikle kış aylarında akşamların daha uzun ve aydınlık olması amaçlanmıştır. Ancak bu durum, kış sabahlarının daha geç aydınlanması anlamına gelmektedir.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği uzun zamandır tartışılan bir konu olsa da, 2016 yılından bu yana bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yıl boyu yaz saati (GMT+3) kullanılmaktadır.

Bu kararın en önemli gerekçesi, gün ışığından daha fazla faydalanarak enerji tasarrufu sağlamak ve günlük yaşamı kolaylaştırmaktır. Kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle sabah gün ışığı biraz daha geç gelirken, akşam saatleri daha uzun ve aydınlık geçmektedir.

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

2016 öncesinde, Türkiye'de her yıl sonbaharda saatler 1 saat geri alınır ve kış saati uygulaması başlardı. Ancak Bakanlar Kurulu'nun 2016 tarihli kararıyla saatlerin geri alınması uygulaması kaldırılmıştır.

Bu nedenle, resmi olarak saatlerin geri alınacağı herhangi bir tarih mevcut değildir. Yani 2025 yılı ve sonrasında da Türkiye'de kış saati uygulaması yapılmayacaktır. Saatler her yıl yaz saati olarak sabit kalacak ve geri alınmayacaktır.

KIŞ SAATİ UYGULAMASINA NEDEN GEÇİLMİYOR?

Kış saati uygulamasına neden geçilmediği konusu, özellikle enerji kullanımı ve toplumun yaşam biçimi açısından değerlendirilir. 2016 yılında alınan kararda, gün ışığından daha fazla yararlanmanın ve elektrik tüketimini azaltmanın ön planda olduğu belirtilmiştir.

Saatlerin geri alınmamasıyla birlikte, akşam saatlerinde daha uzun gün ışığı sağlanmakta, bu da iş ve sosyal yaşam açısından avantajlar yaratmaktadır. Özellikle enerji tasarrufu ve halkın yaşam kalitesinin artırılması gibi sebeplerle kalıcı yaz saati tercih edilmiştir.

Öte yandan, sabah saatlerinde karanlığın geç dağılması bazı kesimler tarafından eleştirilmekte, özellikle öğrenciler ve erken işe başlayanlar için dezavantaj oluşturduğu düşünülmektedir. Ancak mevcut uygulamada değişiklik yapılması yönünde henüz resmi bir adım atılmamıştır.

GECELER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

Gecelerin uzamaya başlaması, genellikle sonbaharın sonlarına doğru, ekinoks ve kış gündönümü tarihleriyle ilişkilidir. Türkiye'de saatlerin geri alınmaması sebebiyle kış aylarında gündüz saatleri klasik uygulamaya göre biraz daha geç başlamaktadır.

Ancak astronomik olarak, gece süreleri ekim ayı ortasından itibaren yavaş yavaş uzamaya başlar ve Aralık ayındaki kış gündönümüne kadar gece en uzun halini alır.

Türkiye'de saatlerin geri alınmaması nedeniyle, gece süresi artarken sabah gün ışığına kavuşma saati de diğer yıllara göre yaklaşık 1 saat geç gerçekleşir. Bu da sabah karanlığının daha uzun sürmesi anlamına gelir. Ancak akşam saatlerinde gün ışığından faydalanma süresi uzamış olur.