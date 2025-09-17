Saadettin Saran kimdir? Saadettin Saran kaç yaşında, nereli?

Saadettin Saral kimdir? Son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken bu isim, merak konusu haline geldi. Saral hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, hayatı ve faaliyetleriyle ilgili detayları araştırıyor. Kamuoyunun ilgisini çeken Saadettin Saral ile ilgili tüm gelişmeler ve bilinmeyenler haberimizin devamında yer alıyor.

SAADETTİN SARAN KİMDİR?

Saadettin Saran, 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlayan Saran, kariyerine ABD'de başlamış, ardından Türkiye'ye dönerek iş dünyasında güçlü bir yer edinmiştir. Saran, medya, enerji, havacılık, turizm gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Saran Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İş hayatının yanı sıra spora olan tutkusu da dikkat çekicidir. Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığını yapmış, aynı zamanda Türk Milli Yüzme Takımı'nın da kaptanlığını üstlenmiştir. Spor kariyerinde kırdığı Türkiye rekoru halen kırılmamıştır. Ayrıca, Saran medya sektöründe önemli yatırımlar yapmış, Türkiye'de yayınlanan spor yayınlarının büyük bir bölümünün yayın haklarını elinde bulundurmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde de aktif rol oynamış, kulübün önemli figürlerinden biri olmuştur.

Saran, sosyal sorumluluk projelerine de önem vermekte; eğitim ve spor alanında birçok tesis yaptırarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocukların eğitimi ve spor aktivitelerine destek vermektedir.

SAADETTİN SARAN KAÇ YAŞINDA?

Saadettin Saran, 1964 yılında dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır ve uzun yıllardır iş dünyasında aktif bir şekilde yer almaktadır.

SAADETTİN SARAN NERELİ?

Saran, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş olmasına rağmen aslen Türk'tür. Ailesi Türkiye kökenlidir ve iş hayatı ağırlıklı olarak Türkiye'de gelişmiştir. Kırıkkale'de birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş, bölgeyle bağlarını güçlü tutmuştur.

SAADETTİN SARAN EVLİ Mİ?

Evet, Saadettin Saran 2012 yılında Diş Doktoru Emek Külür ile evlenmiştir. Daha önceki evliliğinden iki kız çocuğu bulunmaktadır. Özel hayatında da dikkat çeken isimlerden biri olan Saran, geçmişte bazı ünlü isimlerle birliktelikler yaşamıştır ancak şu anda eşi ve çocuklarıyla özel hayatını sürdürmektedir.

SAADETTİN SARAN KARİYERİ

Saadettin Saran, kariyerine ABD'de başlamış ve ardından Türkiye'ye dönerek farklı sektörlerde önemli başarılara imza atmıştır. 1989 yılında kurduğu Saran International, dünya çapında birçok büyük firmanın Türkiye temsilciliğini üstlenmiş; ardından medya, enerji, havacılık, turizm ve çağrı merkezi sektörlerinde faaliyet gösteren Saran Şirketler Grubu'nu yönetmiştir.

Medya alanında Türkiye'de spor yayınlarının yüzde 65'inin yayın haklarına sahip olan Saran Medya'yı kurmuş, Radyo Spor ve Radyo Time gibi önemli radyoları bünyesine katmıştır. Enerji sektöründe hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yürütmektedir. Havacılıkta ABD'nin önde gelen helikopter firması Bell Helicopter Textron'un Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

Sporla ilişkisi güçlüdür; hem yüzme kariyeri hem de Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yönetici olarak yer alması, iş ve spor dünyasındaki köprülerin en güzel örneklerindendir.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine yoğun destek vererek, eğitim ve spor tesisleri yaptırmakta, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Saran Holding, 2000'e yakın çalışanıyla 33 firma üzerinden Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.