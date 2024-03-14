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Saadet Partisi Yeşilli adayı Bilal Gümüş kimdir? 2024 Saadet Partisi Mardin Yeşilli belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Mardin Yeşilli belediye başkan adayı, Yeşilli ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Yeşilli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yeşilli Belediye Başkan Adayı Bilal Gümüş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Yeşilli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mardin Yeşilli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Yeşilli Belediye Başkan Adayı Bilal Gümüş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

BİLAL GÜMÜŞ KİMDİR?

Bilal Gümüş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Yeşilli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ YEŞİLLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Yeşilli adayı belli oldu. Saadet Partisi Yeşilli Belediye Başkan Adayı Bilal Gümüş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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