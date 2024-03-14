Saadet Partisi Türkoğlu adayı Muhammet Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş Türkoğlu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Türkoğlu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kahramanmaraş Türkoğlu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Muhammet Kılıç kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMET KILIÇ KİMDİR?

Muhammet Kılıç, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Türkoğlu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TÜRKOĞLU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Türkoğlu adayı belli oldu. Saadet Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Muhammet Kılıç oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.