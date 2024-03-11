Saadet Partisi Seferihisar adayı Zehra Çakar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Seferihisar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Seferihisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Seferihisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı Zehra Çakar kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ZEHRA ÇAKAR KİMDİR?

Zehra Çakar, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Seferihisar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SEFERİHİSAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Seferihisar adayı belli oldu. Saadet Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı Zehra Çakar oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.