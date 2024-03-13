Saadet Partisi Sarıoğlan adayı Fatma Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Sarıoğlan belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sarıoğlan belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Sarıoğlan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

FATMA YILDIZ KİMDİR?

Fatma Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sarıoğlan belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SARIOĞLAN ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sarıoğlan adayı belli oldu. Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.