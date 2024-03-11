Saadet Partisi Konak adayı Turhan Tutumlu kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Konak belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Konak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Konak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Konak Belediye Başkan Adayı Turhan Tutumlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

TURHAN TUTUMLU KİMDİR?

Turhan Tutumlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Konak belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KONAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Konak adayı belli oldu. Saadet Partisi Konak Belediye Başkan Adayı Turhan Tutumlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.