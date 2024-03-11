Saadet Partisi Kemalpaşa adayı Gamze Yıldız kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Kemalpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Kemalpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Kemalpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Gamze Yıldız kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

GAMZE YILDIZ KİMDİR?

Gamze Yıldız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kemalpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KEMALPAŞA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kemalpaşa adayı belli oldu. Saadet Partisi Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Gamze Yıldız oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.