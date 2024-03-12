Saadet Partisi Keles adayı Ramazan Ay kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Keles belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Keles belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Keles adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Keles Belediye Başkan Adayı Ramazan Ay kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAMAZAN AY KİMDİR?

Ramazan Ay, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Keles belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KELES ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Keles adayı belli oldu. Saadet Partisi Keles Belediye Başkan Adayı Ramazan Ay oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.