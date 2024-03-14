Saadet Partisi Çatak adayı Mirza Salçuk kimdir? 2024 Saadet Partisi Van Çatak belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çatak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Van Çatak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çatak Belediye Başkan Adayı Mirza Salçuk kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MİRZA SELÇUK KİMDİR?

Mirza Salçuk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çatak belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇATAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çatak adayı belli oldu. Saadet Partisi Çatak Belediye Başkan Adayı Mirza Salçuk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.