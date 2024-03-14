Saadet Partisi Bodrum adayı Muhammed Arif Karaca kimdir? 2024 Saadet Partisi Muğla Bodrum belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Bodrum belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Muğla Bodrum adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Muhammed Arif Karaca kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED ARİF KARACA KİMDİR?

Muhammed Arif Karaca, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Bodrum belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ BODRUM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Bodrum adayı belli oldu. Saadet Partisi Bodrum Belediye Başkan Adayı Muhammed Arif Karaca oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.