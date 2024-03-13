Saadet Partisi Akçadağ adayı Ali Emre kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Akçadağ belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akçadağ belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Malatya Akçadağ adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akçadağ Belediye Başkan Adayı Ali Emre kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ EMRE KİMDİR?

Ali Emre, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akçadağ belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKÇADAĞ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akçadağ adayı belli oldu. Saadet Partisi Akçadağ Belediye Başkan Adayı Ali Emre oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.