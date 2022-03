Rüyada at görmek? Rüyada beyaz at görmek? Rüyada siyah at görmek? Rüyada at arabası görmek?

Gece yatağımıza yatıp uyuduğumuzda genellikle rüya görürürüz. Gördüğümüz rüyaların çoğunu hatırlamayız. Hatırladığımız rüyalarda ise hayatımızla yada geleceğimiz ile alakalı ipuçları ararız.Bu ipuçlarını hayra ya da şerre mi yormalıyız? Rüyada at görmek? çoğumuzun gördüğü ve hayırlı bir rüya olduğunu düşündüğümüz bir rüya tarzıdır.

Peki rüyamızda beyaz at görmek? Siyah at görmek? Nelere işaret eder? Farklı olarak Rüyada At arabası görmek nelere delalettir? Detaylar haberimizde…

RÜYADA AT GÖRMEK?

Rüyada at görmek genellikle insanları hayra yorulan rüyalardan biridir. Rüyada at görmek muradının erişilmesine bir yol ve berekete açılan kapıları temsil eder. Rüyada at görmek, düşmana karşı kazanılacak zaferi gösterir.

RÜYADA ATA BİNMEK

Rüyada ata binmek ise hayırlı ve ferah yolculuğa delalettir. Rüyada at görmenin her şekilde iyi bir anlamı vardır.

RÜYADA ATTAN İNMEK

Rüyada attan inmek ise iyi anlamı yoktur. Rüyada attan inmek kedere alamet olduğu söylenir.

RÜYADA BEYAZ AT GÖRMEK?

Rüyada beyaz at görmek insanların işinde terfi alacağına yahut devlet tarafından terfi almaya yada ödüle delalettir. Hedeflediği yolda emin adımlarla doğru adım atmak anlamınada gelmektedir. Rüyada beyaz at görmek bir bakıma hayırlı evliliğin de işareti olarak görülmektedir. Kadın için de erkek için de dindar bir karşı cinsle karşılaşma ihtimalini gösterir.

Beyaz at görmenin çeşitliliği de mevcuttur.

RÜYADA BEYAZ AT SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada beyaz at sürüsü görmek bolluğa berekete delalettir. Rüyada beyaz at sürüsü görmek ise kalabalık ortamlarda hoş vakit geçirme anlamına da gelmektedir.

RÜYADA ÖLMÜŞ BEYAZ AT GÖRMEK

Rüyada ölmüş beyaz at görmek ise oldukça kötü yorumları beraberinde getirir. Rüyada ölmüş beyaz at gören kimse ruhen dara düşeceğini, haksız kazanç ve haram para gibi konulara delalettir.

RÜYADA SİYAH AT GÖRMEK?

Rüyada siyah at görmek yolculuk anlamına geldiği söylenir. Rüyada siyah at görmek genellikle olumlu olarak görülür ve eskilere göre saltanat,devletlik anlamına gelir. Günümüze uyarlarsak, saygın biri olunacağı ve herkesten saygı görüleceği anlamına gelmektedir. Rüyada siyah at görmenin olumsuz anlamı rüya sahibinin yanlış kararlar vereceğidir.

RÜYADA AT ARABASI GÖRMEK

Rüyada at arabası görmek, rüyayı gören kişinin hayaline kısa sürede kavuşacağı ve düşündüğü yada yaptığı işlerde başarılı olacağına delalettir. Rüyada at arabası görmek güç ve kudretin artmasına delalettir. Rüyada uçan at arabası görmek ise ailesi ile birlikte mutlu haberler alacağına işarettir.

RÜYADA AT ARABASI ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada at arabası çektiğini görmek ise genellikle kötü yorumlanır. İş hayatı ve sağlık sorunlarının olabileceğine işarettir.

