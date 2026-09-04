Nepal'de sel: Tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra kurtarıldı

Nepal'in sel felaketinin vurduğu Rasuwa bölgesinde hidroelektrik tünelinde 26 Ağustos'tan bu yana mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Hastanede gözlem altına alınan işçilerin bulunduğu tünelde yaklaşık 115 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde meydana gelen büyük sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sevindiren bir haber geldi.

Nepalli Milletvekili Shri Ram Neupane, selin vurduğu bölgede bulunan hidroelektrik tünelinde 9 gündür mahsur kalan 2 işçinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

26 AĞUSTOS'TAN BERİ TÜNELDEYDİLER

Neupane'nin verdiği bilgiye göre 2 işçi, selin meydana geldiği 26 Ağustos'tan bu yana tünelde mahsur durumdaydı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşılan işçiler tünelden çıkarıldı.

Yerel basın, kurtarılan işçilerin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırıldığını ve gözlem altında tutulduğunu bildirdi.

TÜNELDE 115 İŞÇİNİN MAHSUR KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Nepal İletişim Bakanı Bikram Timilsina, ekiplerin tünelden daha fazla kişiyi sağ olarak çıkarabileceğine inandığını belirtti.

Bağımsız Elektrik Üreticileri Birliğinin verilerine göre, Trishuli 3A Hidroelektrik Projesi kapsamında inşa edilen tünelde yaklaşık 115 işçinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Arama kurtarma ekiplerinin diğer işçilere ulaşmak için bölgedeki çalışmaları sürüyor.

SELDE 1254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rasuwa ve çevresini 26 Ağustos'ta vuran sel, bölgede büyük yıkıma yol açtı. Çok sayıda köprü yıkılırken yollar hasar gördü ve arama kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Paylaşılan son bilgilere göre felakette 1254 kişi hayatını kaybetti. 4 binden fazla kayıp kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor.

UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET ETTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), bölgede başlangıçta deprem olarak değerlendirilen 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketle ilgili verilerini daha sonra güncelledi. Hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğu belirtildi.

Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları da dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın sele neden olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA