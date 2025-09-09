Ruhi Çenet kimdir? Ünlü Youtuber Ruhi Çenet kaç yaşında, nereli?

Youtube dünyasında özgün içerikleriyle tanınan Ruhi Çenet, son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Farklı kültürleri, yaşam biçimlerini ve ilginç konuları ekranlara taşıyan Çenet, takipçilerine bilgilendirici ve eğlenceli videolar sunuyor. İçerikleriyle sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük bir hayran kitlesi edinen Ruhi Çenet'in kim olduğu, kariyeri ve yaşam hikayesi araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, üniversite eğitimini 2007 yılında Hindistan'da tamamladıktan sonra 2011'de Türkiye'ye dönmüştür. 2012 yılında "Ruhi Çenet Videoları" adlı YouTube kanalını açarak, kısa sürede Türkiye'nin en popüler içerik üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Kanalında genellikle bilgilendirici, öğretici ve belgesel tarzında videolar yayınlayan Çenet, bağımsız bir belgesel yapımcısı olarak dikkat çekmektedir. 2019 yılında Cansu Gizem Çenet ile evlenmiştir. Ayrıca 2022'den itibaren İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce dillerinde de içerik üretmektedir. YouTuber olan Sümeyra adında bir kardeşi bulunmaktadır.

2024 yılında yaşadığı siber saldırı sonucu kanalı iki kez ele geçirilmiş ve canlı yayınlarda YouTube kurallarını ihlal eden içerikler paylaşılmıştır. Bu olay nedeniyle yaklaşık 1 milyon TL maddi zarar yaşayan Ruhi Çenet'in kanalı, Mayıs ayında eski içerikleriyle yeniden aktif hale getirilmiştir.

RUHİ ÇENET KAÇ YAŞINDA?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. YouTube kariyerine genç yaşta başlayan Çenet, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak Türkiye'nin en tanınan içerik üreticilerinden biri haline gelmiştir.

RUHİ ÇENET NERELİ?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. İlk yıllarını Aydın'da geçirdikten sonra çocukluk döneminde ailesiyle birlikte Manisa ve Bandırma'ya taşınmıştır. Farklı şehirlerde büyümesi, onun dünyaya geniş bir perspektiften bakmasını sağlamış ve ileride hazırlayacağı içeriklere de yansımıştır. Eğitim ve kişisel gelişim sürecinde farklı kültürlerle iç içe olmak, Ruhi Çenet'in meraklı ve araştırmacı yapısını desteklemiştir. Bu köklü geçmişi, bugün Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olarak bilinen Ruhi Çenet'in başarı hikayesinde önemli bir yere sahiptir.

RUHİ ÇENET EVLİ Mİ?

Ruhi Çenet, 2019 yılında Cansu Gizem Çenet ile evlenmiştir. Evliliğini kamuoyuyla paylaşan Ruhi Çenet, özel hayatını genellikle göz önünde tutmasa da zaman zaman sosyal medyada eşinden bahsetmektedir. Çift, mutlu ve sakin bir yaşam sürdürmektedir.