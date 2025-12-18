Haberler

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Güncelleme:
RTÜK, ilk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan ve bazı sahneleriyle sosyal medyada gündem olan 'Jasmine' dizisine inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), popüler Jasmine dizisi hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı kararı aldı.

  • RTÜK, HBO Max'ta yayınlanan Jasmine dizisine en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.
  • RTÜK, Jasmine dizisini toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı buldu.
  • TV+ platformu, içerik arşivindeki Jasmine dizisini yayından kaldırdı.

Tartışılan sahneleriyle gündeme gelen Jasmine dizisi ile ilgili RTÜK inceleme başlattığını duyurmuştu. HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), inceleme başlatılan HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı dizi hakkında karar verdi.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK Üst Kurul toplantısında, HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı diziye "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Kaynak: ANKA / Ceylan Yıldız - Yaşam
