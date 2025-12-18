RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

Tartışılan sahneleriyle gündeme gelen Jasmine dizisi ile ilgili RTÜK inceleme başlattığını duyurmuştu. HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), inceleme başlatılan HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı dizi hakkında karar verdi.

RTÜK Üst Kurul toplantısında, HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı diziye "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.