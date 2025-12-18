RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
RTÜK, ilk bölümü 12 Aralık'ta yayınlanan ve bazı sahneleriyle sosyal medyada gündem olan 'Jasmine' dizisine inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), popüler Jasmine dizisi hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı kararı aldı.
RTÜK Üst Kurul toplantısında, HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı diziye "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.