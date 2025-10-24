Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) önemli bir değişim yaşandı. Görev süresi sona eren Ebubekir Şahin'in yerine RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş seçildi. Bu değişim, medya ve yayıncılık sektöründe yakın takip edilen bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki, RTÜK başkanı neden değişti? Ebubekir Şahin görevinden neden ayrıldı? İşte detaylar...

RTÜK BAŞKANI NEDEN DEĞİŞTİ?

RTÜK Başkanlığı, Türkiye'de radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi açısından kritik bir konuma sahip. Bu nedenle başkan değişimleri sadece kurum içi değil, aynı zamanda medya sektöründe de yankı buluyor. Üst Kurul'da yapılan seçimde Mehmet Daniş'in başkan olarak seçilmesi, RTÜK'ün yeni dönemdeki yaklaşımı konusunda ipuçları veriyor.

RTÜK Üst Kurulu'nda gerçekleştirilen seçim, başkanlık makamındaki değişikliğin yasal çerçevede ve planlı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Üst Kurul üyeleri arasında yapılan oylamada Mehmet Daniş, görev süresi sona eren Ebubekir Şahin'in yerini aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada:

"RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır." ifadelerine yer verdi.

EBUBEKİR ŞAHİN GÖREVİNDEN NEDEN AYRILDI?

Ebubekir Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinde RTÜK Başkanı olarak göreve başlamış ve dört yıl boyunca kurumun başkanlığını yürütmüştü. 18 Ekim 2023 tarihinde dördüncü kez başkanlığa seçilmesinin ardından, görev süresi tamamlandığı için RTÜK Başkanlığı koltuğunu devretmiş oldu.

Görev süresinin sona ermesi, RTÜK'ün doğal bir değişim sürecini yansıtırken, kurumun yeni yönetimle birlikte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. Bu noktada Şahin'in yerine gelen yeni başkanın yaklaşımı sektördeki aktörler tarafından yakından takip ediliyor.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

RTÜK Başkanlığına seçilen Mehmet Daniş, hukuk eğitimi almış ve siyaset deneyimiyle dikkat çeken bir isim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Daniş, TBMM'de 22., 23. ve 24. dönemlerde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak görev yaptı.

MEHMET DANİŞ'İN SİYASİ KARİYERİ

Daniş, TBMM'de milletvekili olarak görev yaptığı dönemde çeşitli kritik görevlerde bulundu:

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı

Ayrıca, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. Bu görevleri sırasında çok sayıda yasanın hazırlanmasında aktif rol oynadı ve yasama faaliyetlerine katkıda bulundu.