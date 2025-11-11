Ronaldo kaç gol attı, 1000 gole kaç gol kaldı? Ronaldo toplam gol sayısı!

Ronaldo kaç gol attı? IFFHS tarafından açıklanan verilere göre, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihinin en fazla gol atan oyuncuları arasında ilk iki sırada yer aldı. Her iki yıldız da yıllardır sürdürdükleri yüksek performansla futbol dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.

RONALDO KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol kariyerinde toplam 953 gole ulaştı. Portekizli futbolcunun attığı goller, kulüp ve milli takım düzeyinde farklı kategorilerde dağılıyor. Ronaldo'nun 953 golünün 577'si lig maçlarında, 57'si kupa karşılaşmalarında, 176'sı Avrupa kupalarında ve 143'ü Portekiz Milli Takımı formasıyla geldi.

IFFHS verilerine göre, Ronaldo halen aktif futbol hayatına devam ederken, dünya genelinde tüm resmi organizasyonlarda gol sayısını artırma potansiyeline sahip. Kariyerinde Real Madrid, Manchester United, Juventus ve şu anda Al Nassr formalarıyla sahaya çıkan yıldız futbolcu, profesyonel arenada attığı gollerle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

RONALDO TOPLAM GOL SAYISI! 1000 GOLE KAÇ GOL KALDI?

Ronaldo, toplam 953 golle tarihin en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor. Bu sayıya ulaşmak için lig, kupa, Avrupa ve milli maçlarda kaydettiği goller dikkate alındı. Portekizli oyuncu, futbolun en üst düzey organizasyonlarında istikrarlı bir gol performansı sergileyerek bu rakama ulaştı.

Kariyerinde 1000 gol barajına ulaşmak için Ronaldo'nun 47 gole daha ihtiyacı bulunuyor. Aktif olarak sahalarda yer almaya devam eden yıldız oyuncunun, bu hedefe ulaşma ihtimali bulunuyor. Ronaldo'nun bu performansı, modern futbolun en etkileyici istatistiklerinden biri olarak dikkat çekiyor.