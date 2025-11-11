Haberler

Ronaldo kaç gol attı, 1000 gole kaç gol kaldı? Ronaldo toplam gol sayısı!

Ronaldo kaç gol attı, 1000 gole kaç gol kaldı? Ronaldo toplam gol sayısı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ronaldo toplam gol sayısı! Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), futbol tarihinin en üretken golcülerinin listesini güncelledi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, attığı toplam 953 golle listenin zirvesinde yer alırken, Arjantinli Lionel Messi ise 894 golle ikinci sırada bulunuyor. Her iki futbolcu da aktif kariyerlerine devam ederek, tarihin en golcü oyuncuları arasındaki yerlerini koruyor. Ronaldo kaç gol attı, 1000 gole kaç gol kaldı merak ediliyordu. Detaylar...

Ronaldo kaç gol attı? IFFHS tarafından açıklanan verilere göre, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, futbol tarihinin en fazla gol atan oyuncuları arasında ilk iki sırada yer aldı. Her iki yıldız da yıllardır sürdürdükleri yüksek performansla futbol dünyasında iz bırakmaya devam ediyor.

RONALDO KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo, profesyonel futbol kariyerinde toplam 953 gole ulaştı. Portekizli futbolcunun attığı goller, kulüp ve milli takım düzeyinde farklı kategorilerde dağılıyor. Ronaldo'nun 953 golünün 577'si lig maçlarında, 57'si kupa karşılaşmalarında, 176'sı Avrupa kupalarında ve 143'ü Portekiz Milli Takımı formasıyla geldi.

IFFHS verilerine göre, Ronaldo halen aktif futbol hayatına devam ederken, dünya genelinde tüm resmi organizasyonlarda gol sayısını artırma potansiyeline sahip. Kariyerinde Real Madrid, Manchester United, Juventus ve şu anda Al Nassr formalarıyla sahaya çıkan yıldız futbolcu, profesyonel arenada attığı gollerle futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

RONALDO TOPLAM GOL SAYISI! 1000 GOLE KAÇ GOL KALDI?

Ronaldo, toplam 953 golle tarihin en çok gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor. Bu sayıya ulaşmak için lig, kupa, Avrupa ve milli maçlarda kaydettiği goller dikkate alındı. Portekizli oyuncu, futbolun en üst düzey organizasyonlarında istikrarlı bir gol performansı sergileyerek bu rakama ulaştı.

Kariyerinde 1000 gol barajına ulaşmak için Ronaldo'nun 47 gole daha ihtiyacı bulunuyor. Aktif olarak sahalarda yer almaya devam eden yıldız oyuncunun, bu hedefe ulaşma ihtimali bulunuyor. Ronaldo'nun bu performansı, modern futbolun en etkileyici istatistiklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değildir, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Nelson, FY işlem sinyalleri bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 418.000 doların üzerinde. Portföyünüzü büyütmek istiyorsanız Telegram (Nildatrading) üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.