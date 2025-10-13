Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş neden öldü?

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü, uzun süredir gündemde olan ve kamuoyunda merak edilen bir olay haline geldi. Adli Tıp Kurumu'nun raporu, Kabaiş'in ölüm nedenine ilişkin önemli detayları ortaya koyarken, yaşananlar birçok soruyu da beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kayboldu. Yaklaşık 18 gün sonra, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. Ölümüne ilişkin detaylar ve otopsi raporları, olayın ardından adli merciler tarafından titizlikle incelendi.

ROJİN KABAİŞ NEDEN ÖLDÜ?

Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni, yapılan adli tıp incelemeleri ve otopsi raporlarına göre "suda boğulma" olarak tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin suda boğulma olduğu kabul edilirken, ölümün intihar mı, kaza mı yoksa başka bir kişinin müdahalesiyle mi gerçekleştiği konusunda tıbbi açıdan kesin bir değerlendirme yapılamadı.

ROJİN KABAİŞ NASIL ÖLDÜ?

Radyolojik, biyolojik ve toksikolojik incelemeler sonucu Kabaiş'in bedeninde travmatik bir yara, zehirlenme ya da cinsel saldırıya dair tıbbi bir bulguya rastlanmadı. Otopsi raporunda, vücudun çeşitli bölgelerinde renk değişiklikleri ve kanama belirtileri bulunduğu kaydedilmekle birlikte, ölümün su içinde boğulma sonucu gerçekleştiği bildirildi.

ROJİN KABAİŞ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Adli Tıp Kurumu raporları ve yapılan incelemelerde Kabaiş'in ölümüne dair herhangi bir travmatik tesir, zehirlenme ya da cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Ayrıca kesin olarak olayın intihar mı, kaza mı yoksa üçüncü bir şahsın müdahalesiyle mi gerçekleştiği tespit edilemedi.

Bu nedenle, Kabaiş'in ölümüne ilişkin "kimi öldürdü?" sorusuna adli ve tıbbi veriler ışığında net bir cevap verilememektedir. İncelemeler halen devam etmekte olup, şüpheli veya şüphelilere ait biyolojik örneklerin mukayesesi için ilgili adli makamların ek çalışma talebi halinde değerlendirme yapılabilecektir.