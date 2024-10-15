Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü?

Rojin Kabaiş neden öldü? Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 18 gün boyunca arama çalışmaları sürdürülen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'ten üzücü haber geldi. 1. sınıf okul öncesi öğretmenliği öğrencisi olan Kabaiş'in cansız bedeni, Van Gölü kıyısında Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin Kabaiş, arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 18 gün boyunca süren yoğun arama çalışmaları sonucunda, genç kızın bedeni bulundu. Peki, Rojin Kabaiş neden öldü? Detaylar...

ROJİN KABAİŞ NEDEN ÖLDÜ?

27 Eylül akşamı kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni, olayın duyulmasının ardından büyük bir merak konusu oldu. Kabaiş'in telefonla konuştuğu annesine, markete gidip kahve, su ve kek alacağını söylediği biliniyor.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Van Gölü sahilinde genç kıza ait telefon, kulaklık ve yiyecekler bulunmuştu. Kabaiş'in cesedine ulaşılmasının ardından ölüm sebebinin netleşmesi için otopsi yapılacak.

ROJİN KABAİŞ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Rojin Kabaiş'in ölümünün ardındaki gizem, özellikle sosyal medyada ve yerel halk arasında birçok soruyu gündeme getirdi. Şu an için olayla ilgili bir şüpheli ya da suçlu belirlenmedi.

Yetkililer, olayın doğal bir kaza mı yoksa bir cinayet mi olduğunu tespit etmek için araştırmalarını derinleştiriyor. Kabaiş'in arkadaşlarının ifadeleri, sahil boyunca yapılan teknik incelemeler ve otopsi raporu, bu sorunun cevabını belirlemede kritik öneme sahip olacak.

ROJİN KABAİŞ CESEDİ NEREDE BULUNDU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü'nün Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Kabaiş'in son olarak bu sahile çakıl taşı toplamak için gittiği belirlenmişti. Arama çalışmaları, hem karada hem de suda yoğunlaşmıştı.

Bölgedeki güvenlik güçlerinin yanı sıra gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de destek verdiği aramalarda son teknoloji cihazlar kullanıldı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden getirilen sonar cihazları ve su altı görüntüleme cihazları da çalışmalara dâhil oldu. 10 Ekim'de Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunmasıyla aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı ve nihayetinde cansız bedenine ulaşıldı.

ROJİN KABAİŞ NASIL ÖLDÜ?

Rojin Kabaiş'in ölümüne dair kesin bulgular, henüz tam anlamıyla netleşmedi. Otopsi raporu bu konuda kesin bir bilgi verecek. Yetkililer, Kabaiş'in sahile yalnız gittiğini ve herhangi bir saldırıya uğrayıp uğramadığı konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Hem olay yerindeki fiziksel deliller hem de teknik incelemeler sonucu elde edilen bilgiler, ölüm sebebini netleştirecek.