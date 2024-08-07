Roblox neden açılmıyor? BTK Roblox erişim engeli nedeni! 7 Ağustos Roblox niye kapandı?

Roblox neden açılmıyor? Popüler oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Roblox'a erişim engeli kararının nedeni henüz netlik kazanmadı. Oyuncular, Roblox'un neden kapandığını merak ediyor. Peki, Roblox neden açılmıyor? Detaylar...

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Çevrimiçi oyun platformu Roblox da erişime kapatıldı. BTK'nın sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ROBLOX YASAKLANDI MI?

Roblox, Türkiye'de yasaklandı. Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından Roblox da erişime engellendi.

Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

ROBLOX NEDEN KAPANDI?

Roblox BTK'nın getirdiği erişim engeli nedeniyle kullanıcılara kapatıldı. Erişim engelinin açılıp açılmayacağı veya ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.