Üye Girişi
Haberler

Roblox ne zaman açılacak? 7 Ağustos Roblox ne zaman açılır, ne zamana kadar kapalı olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roblox ne zaman açılacak merak ediliyor. Roblox çöktü sanılmıştı ancak daha sonra BTK tarafından yasaklandığı yani erişim engeli getirildiği öğrenildi. Peki, Roblox ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? Roblox oyuncuları Roblox ne zaman açılır, kapandı mı araştırıyor. İşte Roblox ile ilgili son durum!

Roblox ne zaman açılacak? Roblox çöktü sanılmıştı ancak daha sonra BTK tarafından yasaklandığı yani erişim engeli getirildiği öğrenildi. Peki, Roblox ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? Roblox oyuncuları Roblox ne zaman açılır, kapandı mı merak ediyor. İşte Roblox ile ilgili son durum haberimizde...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'a BTK tarafından erişim engeli getirildi. Erişim engelinin gerekçesi şu şekilde belirtildi:

"roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Roblox ne zaman açılır? 7 Ağustos Roblox ne zaman açılacak, ne zamana kadar kapalı olacak?

Roblox'a erişim engelinin nedeni henüz bilinmiyor. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Roblox ile BTK arasında yapılacak görüşmeler sonucunda Roblox'un geri açılıp açılmayacağı ve ne zaman açılacağı da belli olacak.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Roblox Roblox Oyun Gündem Teknoloji Haberler

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

 Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

 Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda finale kaldı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title