Roblox ne zaman açılacak? 7 Ağustos Roblox ne zaman açılır, ne zamana kadar kapalı olacak?

Roblox ne zaman açılacak? Roblox çöktü sanılmıştı ancak daha sonra BTK tarafından yasaklandığı yani erişim engeli getirildiği öğrenildi. Peki, Roblox ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? Roblox oyuncuları Roblox ne zaman açılır, kapandı mı merak ediyor. İşte Roblox ile ilgili son durum haberimizde...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'a BTK tarafından erişim engeli getirildi. Erişim engelinin gerekçesi şu şekilde belirtildi:

"roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Roblox'a erişim engelinin nedeni henüz bilinmiyor. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Roblox ile BTK arasında yapılacak görüşmeler sonucunda Roblox'un geri açılıp açılmayacağı ve ne zaman açılacağı da belli olacak.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.