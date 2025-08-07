Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 7 Ağustos Roblox açılacak mı?

Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 7 Ağustos Roblox açılacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Roblox ne zaman açılacak?" sorusu, Türkiye'deki milyonlarca oyuncunun gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 7 Ağustos itibarıyla erişim engelinin devam etmesi, kullanıcıları endişelendiriyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak ve Türkiye'de tekrar kullanılabilir hale gelecek mi?

Roblox ne zaman açılacak sorusu her geçen gün daha fazla merak ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar sonrası erişim engellenen popüler oyun platformu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıcılar sabırsızlıkla bekliyor. Roblox ne zaman açılacak sorusu, sosyal medyada en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 7 Ağustos Roblox açılacak mı? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un tekrar erişime açılabilmesi için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bunların başında, uygunsuz içeriklerin temizlenmesi, daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye alınması ve çocuk kullanıcılar için koruyucu önlemlerin artırılması geliyor. Roblox ne zaman açılacak sorusunun cevabı da işte bu sürece bağlı olarak şekilleniyor.

Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 7 Ağustos Roblox açılacak mı?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox'a erişimin engellenmesi, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla gerçekleşti. Kararın temel gerekçesi, platformda yer alan uygunsuz içerikler ve çocuk kullanıcıların güvenliğinin tehlikeye atılması oldu.

Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 7 Ağustos Roblox açılacak mı?

ROBLOX AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ile ilgili yaptığı açıklamada, platformun Türkiye'de yasal temsilciliği bulunmadığını ancak şirketle iletişim kurulduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, zararlı içeriklerin kaldırılması ve çocukların dijital güvenliğinin sağlanması halinde Roblox'un yeniden açılabileceğine dikkat çekti.

Mahkemeye yapılacak yeni bir başvuru ile erişim engelinin kaldırılması mümkün. Ancak bu süreç tamamen Roblox'un alacağı önlemlerle bağlantılı. Kullanıcıların sabırla beklemesi ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmesi önem taşıyor.

Son olarak, BTK ve diğer yetkili kurumların açıklamalarına göre Roblox'un yeniden açılabilmesi, sadece teknik değil aynı zamanda hukuki şartların yerine getirilmesine de bağlı. Roblox ne zaman açılacak sorusu, bu şartların sağlanması durumunda daha net cevap bulabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

E-Devlet'i kontrol edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.