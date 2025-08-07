Roblox ne zaman açılacak sorusu her geçen gün daha fazla merak ediliyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar sonrası erişim engellenen popüler oyun platformu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıcılar sabırsızlıkla bekliyor. Roblox ne zaman açılacak sorusu, sosyal medyada en çok araştırılan başlıklardan biri haline geldi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 7 Ağustos Roblox açılacak mı? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un tekrar erişime açılabilmesi için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor. Bunların başında, uygunsuz içeriklerin temizlenmesi, daha sıkı denetim mekanizmalarının devreye alınması ve çocuk kullanıcılar için koruyucu önlemlerin artırılması geliyor. Roblox ne zaman açılacak sorusunun cevabı da işte bu sürece bağlı olarak şekilleniyor.

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Roblox'a erişimin engellenmesi, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla gerçekleşti. Kararın temel gerekçesi, platformda yer alan uygunsuz içerikler ve çocuk kullanıcıların güvenliğinin tehlikeye atılması oldu.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ile ilgili yaptığı açıklamada, platformun Türkiye'de yasal temsilciliği bulunmadığını ancak şirketle iletişim kurulduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, zararlı içeriklerin kaldırılması ve çocukların dijital güvenliğinin sağlanması halinde Roblox'un yeniden açılabileceğine dikkat çekti.

Mahkemeye yapılacak yeni bir başvuru ile erişim engelinin kaldırılması mümkün. Ancak bu süreç tamamen Roblox'un alacağı önlemlerle bağlantılı. Kullanıcıların sabırla beklemesi ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmesi önem taşıyor.

Son olarak, BTK ve diğer yetkili kurumların açıklamalarına göre Roblox'un yeniden açılabilmesi, sadece teknik değil aynı zamanda hukuki şartların yerine getirilmesine de bağlı. Roblox ne zaman açılacak sorusu, bu şartların sağlanması durumunda daha net cevap bulabilecek.