Roblox ne zaman açılacak? 8 Ekim Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun yoğun ilgiyle kullandığı popüler oyun platformuna uygulanan ani erişim yasağı, kullanıcılar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Bu karar, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir yankı uyandırdı ve Roblox'un yeniden gündemin en üst sıralarına yükselmesine sebep oldu. Konuyla ilgili tüm ayrıntılar ve gelişmeler haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ROBLOX NE ZAMAN TEKRAR AÇILACAK?

Şu ana kadar resmi makamlar tarafından Roblox'un erişime yeniden açılacağına dair kesin bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bakanlık, sakıncalı içeriklerin platformdan kaldırılması durumunda erişim yasağının yeniden değerlendirilmesi yönünde adımlar atılabileceğini ifade etti.

Roblox yönetimi de Türkiye'deki faaliyetlerini sürdürmek için yerel otoritelerle iş birliğini güçlendirmeyi, içerik denetimini artırmayı ve kullanıcı güvenliğine yönelik önlemleri en üst seviyeye çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla erişime kapatılan Roblox'un yasaklanma sebebi, platformda yer alan bazı içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği yönündeki tespitler oldu. Mahkeme, özellikle zararlı içeriklerin varlığı ve bu içeriklerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle erişim engeli kararı aldı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE YENİDEN AÇILIR MI?

Roblox'un yeniden Türkiye'de erişime açılabilmesi için öncelikle platformun zararlı içerikleri temizlemesi, çocuk güvenliği için gerekli önlemleri alması ve BTK'ya resmi başvuruda bulunması gerekiyor. Yetkililer, bu süreçlerin hem teknik hem hukuki olarak zaman alabileceğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla, platformun Türkiye'de yeniden erişime açılması birkaç ay sürebilir. Bu gelişmeler ışığında, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna net bir yanıt verilmesi henüz mümkün değil.