Roblox ne zaman açılacak? 24 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun favori oyun platformuna aniden erişim sağlanamaması, kullanıcılar arasında geniş çapta merak ve tartışmaya neden oldu. Sosyal medyada yoğun paylaşımların yapıldığı bu durum, kısa sürede gündemde üst sıralara yükseldi. Roblox'a dair en son gelişmeler haberimizin devamında sizlerle.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman tekrar erişime açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini, sakıncalı içeriklerin kaldırılması durumunda erişim yasağının yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

Roblox yetkilileri ise Türkiye'de yeniden hizmet vermek için yerel kurumlarla iş birliğini artıracaklarını, içerik denetimlerini sıkılaştıracaklarını ve güvenlik tedbirlerini güçlendireceklerini açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024'te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Kararda, platformda özellikle çocuklara yönelik bazı içeriklerin sakıncalı olduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine olumsuz etkileri olabileceği belirtildi. Bu nedenle mahkeme erişim engeli kararı verdi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de tekrar erişime açılabilmesi için platformda zararlı içeriklerin kaldırılması, çocuk güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurunun yapılması gerekiyor. Bu koşullar sağlandığında, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha net cevaplar verilebilecek. Ancak yetkililer, sürecin teknik ve hukuki nedenlerle birkaç ay sürebileceğine dikkat çekiyor.