Roblox ne zaman açılacak? 22 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun tercih ettiği popüler oyun platformuna aniden erişim sağlanamaması, kullanıcılar arasında büyük bir merak ve kafa karışıklığı yarattı. Sosyal medyada yoğun paylaşımlar yaşanan sorunun hızlıca gündem olmasına neden oldu. Roblox'a dair en güncel bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman tekrar erişime açılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ve sakıncalı içeriklerin kaldırılması durumunda erişim yasağının tekrar değerlendirilebileceğini belirtti.

Roblox yetkilileri ise, Türkiye'de yeniden hizmet vermek için yerel otoritelerle iş birliğini artıracaklarını, içerik denetimlerini güçlendireceklerini ve güvenlik önlemlerini sıkılaştıracaklarını açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024'te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Kararda, özellikle çocuklara yönelik bazı içeriklerin sakıncalı olduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine zarar verebileceği belirtildi. Bu gerekçeyle mahkeme platformun erişimini engelledi.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için zararlı içeriklerin platformdan kaldırılması, çocuk güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurunun yapılması gerekiyor. Bu koşullar sağlandığında, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha net cevap verilebilecek. Ancak yetkililer, sürecin teknik ve hukuki boyutları nedeniyle birkaç ay sürebileceğini vurguluyor.