Roblox ne zaman açılacak? 19 Eylül Roblox Türkiye'de neden kapatıldı, açılacak mı?

Milyonlarca oyuncunun sevdiği popüler oyun platformuna aniden erişim sağlanamaması, kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada yoğun paylaşımlar ve yorumlar, merakın artmasına neden oldu. Roblox ile ilgili en son gelişmeler ve detaylar haberimizin devamında er alıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman tekrar erişime açılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platform yetkilileriyle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, sakıncalı içeriklerin temizlenmesi durumunda erişim engelinin yeniden gözden geçirilebileceğini söyledi.

Roblox yetkilileri ise Türkiye'de yeniden hizmet sunabilmek için yerel makamlarla iş birliğini güçlendireceklerini, içerik denetimlerini artıracaklarını ve güvenlik önlemlerini sıkılaştıracaklarını açıkladı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE NEDEN KAPATILDI?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox, 7 Ağustos 2024'te Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye genelinde erişime kapatıldı. Kararda, özellikle çocuk kullanıcıları hedef alan bazı içeriklerin sakıncalı olduğu ve bu içeriklerin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Bu gerekçeyle mahkeme, platformun erişimini engelledi.

Roblox'un büyük kullanıcı kitlesi ağırlıklı olarak çocuklar ve gençlerden oluşuyor. Bu durum, içerik güvenliği konusunda aileler ve yetkililerin daha dikkatli ve titiz davranmasını zorunlu kılıyor. Gelen şikayetler ve uzman görüşleri doğrultusunda verilen erişim engeliyle platform Türkiye'de erişime kapatıldı.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılabilmesi için platformdaki zararlı içeriklerin temizlenmesi, çocuk güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvurunun yapılması gerekiyor.

Bu koşullar yerine getirildiğinde, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusuna daha kesin yanıtlar verilebilecek. Ancak teknik ve hukuki süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle yetkililer, erişim engelinin kaldırılmasının aylar alabileceği uyarısında bulunuyor.