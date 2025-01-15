Türkiye'de birkaç gündür devam eden fırtına, lodos, sağanak ve yer yer kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte çocukların güvenliğini sağlamak için Valiliklerden arka arkaya tatil açıklamaları geliyor. Rize okullar tatil mi? 16 Ocak Perşembe Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

RİZE HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Trabzon'un Doğusu, Rize ve Artvin'de Kuvvetli Yağmur, Yükseklerinde Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.01.2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zaman ı: 16.01.2025 07.00-17.01.2025 06.00

RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ocak Perşembe Salı günü için henüz açıklama yapılmadı.

RİZE VALİLİĞİ UYARISI: