Rize'de en güzel gezilecek yerler! Rize'nin meşhur neyi var? Rize arabasız gezilir mi? Rize gezisi kaç gün sürer?

Rize, yaylaları, ormanları, dağ manzaraları ile doğa ile iç içe olmak isteyenler için doğru tercih olabilir. Peki, Rize'nin gezilecek yerleri nereler? Rize'nin doğal ve turistik yerleri hangileridir? Rize'nin meşhur neyi var? Rize arabasız gezilir mi? Rize gezisi kaç gün sürer? İşte, Rize seyahati hakkında merak edilenler…

RİZE SEYAHATİNDE MUTLAKA GİDİLMESİ GEREKEN YERLER!

Rize denilince akla yaylalar gelir. Görülmesi gereken yerlerin başında yaylalar var. Ayder Yaylası, Elevit Yaylası, Anzer Yaylası Rize seyahatinde mutlaka gidilmesi gereken yerlerdir.Aynı zamanda Rize Kalesi, Palovit Şelalesi, Zilkale, Tarihi Rize Çarşısı ve Rize Müzesi'de turistlerin uğrak noktalarındandır.

Ayder Yaylası

Bal ormanı olarak da bilinen Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinde yer alır ve şehir merkezine 85 km uzaklıktadır. Doğanın tüm yeşil tonlarını bünyesinde barındıran Ayder Yaylası, ahşap evleri ile dikkat çeker.

Ayder Yaylası'nda Ayder Kaplıcaları'nda şifalı sularla rahatlayabilir, Fırtına Deresi'nde rafting yapabilir, Gelintülü Şelalesi'ni görebilir, doğa yürüyüşlerine katılabilir ve doğa otellerinde konaklayabilirsiniz. Ayrıca seyahat sonunda yöresel bal alabilirsiniz.

Elevit Yaylası

Her yıl Ağustos ayında yapılan şenlikler ile öne çıkan Elevit Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinde yer alır ve şehir merkezine 100 km uzaklıktadır.Elevit Yaylası, 1884 metre yükseklikte bulunur ve yaz aylarında artan turist sayısıyla yoğun ilgi görür. Geleneksel yayla evleriyle etkileyici bir atmosfere sahiptir.

Yayla için en uygun zaman, bahar ve yaz aylarıdır. Elevit yaylasına yolu düşenler mutlaka Fırtına Vadisi,Palovit Şelalesi, Zilkale, Şimşir Ormanları'nı da ziyaret etmelidir.

Anzer Yaylası

Şehrin en çok bilinen yaylalarından biri olan Anzer Yaylası, İkizdere iilçesinde yer alır ve şehir merkezine 100 km uzaklıktadır.

Anzer Yaylası, doğa ile iç içe keyifli bir tatil noktasıdır ve benzersiz manzaralarıyla büyüleyicidir. Ballı Köy ve Çiçekli Köy adlarıyla anılan iki bölgeden oluşan yayla, özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ilgi görür. Burada meşhur Anzer balı dışında yayla peyniri, tereyağı, kaymak gibi lezzetleri de tadabilir ve yayla atmosferinde unutulmaz bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Rize Kalesi

Şehri izlemek için en iyi duraklardan biri olan Rize Kalesi, şehir merkezinde bulunmakta. Rize Müzesi'ne yakın bir konumda bulunan kaleye ulaşım rahat. Günümüzde çay bahçesi olarakta bilinen kalede beş kule bulunur.

Palovit Şelalesi

Bölgenin en yüksek şelalesi olma özelliği ile öne çıkan Palovit Şelalesi, Çamlıhemşin ilçesinde yer alır ve şehir merkezine 85 km uzaklıktadır. Yaz aylarında serinlemek isteyenleri uğrak noktası olan şelalenin yolu arabalar için pek uygun değildir.

Zilkale

Ortaçağ'da inşa edilen ve Fırtına Vadisi'nde bulunan Zilkale, Çamlıhemşin ilçesinde yer alır ve şehir merkezine 85 km uzaklıktadır. Manzarasıyla dikkat çeken şalenin çevresinde şelaleler, ormanlar vardır. Tarihi dokusu ile Türkiye'de bulunan en güzel 15 kale içerisinde yer almıştır.

Rize Müzesi

Halk arasında Sarı Ev olarakta bilinen Rize Müzesi, şehir merkezinde bulunmaktadır. Etnografya müzesi de olan Rize Müzesi mimari özellikleri ve tarihi eseleri ile turistlerin uğrak noktası haline gelmiştir.

RİZE'NİN MEŞHUR NEYİ VAR?

Rize çayı ve balından sonra meşhur olan yerleri, yemekleri, tarihi yapılarıyla zenginliklerle dolu bir şehirdi. Ayder, Anzer ve Pokut gibi ünlü yaylalarıyla doğal güzelliklerin keyfini çıkarabileceğiniz bir destinasyondur. Yöreye özgü Trabzon hurması gibi lezzetlerin yanı sıra mısır ekmeği, hamsili pilav, pide ve mıhlama gibi zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Dağlarla çevrili ve yeşil alanlarıyla çevrelenmiş olan Rize, Karadeniz'in doğal güzelliklerini barındıran bir şehirdir. Tarihi yapılar arasında Rize Kalesi ve çeşitli müzeler bulunmaktadır, bu da şehrin kültürel mirasını zenginleştirir. Rize, hem yerli hem de yabancı turistler için unutulmaz bir seyahat deneyimi sunar.

RİZE GEZİSİ KAÇ GÜN SÜRER?

Rize'nin muhteşem doğal güzelliklerini ve yaylalarını keşfetmek, tarihi yapılarını ziyaret etmek için ideal bir 3 günlük gezi planı yapabilirsiniz.